Российский центр займет нишу

Решение о предоставлении официального дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру (РСГЦ) в городе Ниш должно быть принято в первой половине 2018 года. Об этом сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, отметив, что Белград затягивает с урегулированием вопроса из-за давления США. Источники в сербском правительстве уточнили, что вопрос может быть решен уже в феврале. Информацию о скором подписании соглашения подтвердил и лидер парламентской Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель.

Москва неоднократно призывала Белград решить вопрос о статусе совместного центра реагирования на чрезвычайные ситуации. В первую очередь российский персонал РСГЦ должен получить иммунитет от ареста и задержания, а также пользоваться всеми привилегиями, которые предоставляются административно-техническому персоналу посольства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года.

— Решение о предоставлении дипломатического статуса РСГЦ должно быть принято в первой половине 2018 года. Президент Сербии Александр Вучич и глава МИД Сербии Ивица Дачич обещали, что это произойдет как можно быстрее. Юридическая основа для этого существует, но Белград затягивает с урегулированием вопроса из-за давления США, — отметил в беседе с «Известиями» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах. — Вопреки сложившейся ситуации, персонал РСГЦ ведет активную работу в регионе. Получение статуса, однако, остается задачей номер один.

Речь идет о необходимости обеспечить неприкосновенность должностным лицам центра, помещениям РСГЦ и его транспортным средствам, предоставить иммунитет имуществу, архивам и корреспонденции центра. Также нужно освободить его от таможенных сборов, пошлин и досмотра.

Источники в сербских правительственных и парламентских кругах отметили, что Белград может подписать соответствующее соглашение уже в начале года.

— Вопрос довольно сложный, но, вполне вероятно, решение может быть принято уже во второй половине февраля, — пояснил «Известиям» собеседник в сербских правительственных кругах.

Один из лидеров парламентской СРП Александр Шешель отметил в беседе с «Известиями», что вопрос о статусе РСГЦ активно обсуждается на уровне сербского парламента и правительства.

— Наша партия неоднократно призывала ускорить процесс. Я надеюсь, что официальный статус РСГЦ будет предоставлен в ближайшие месяцы. После чего мы начнем продвигать инициативу по созданию дополнительных филиалов центра — например, в Воеводине, — рассказал «Известиям» депутат Народной скупщины, член сербской делегации в ПАСЕ Александр Шешель.

Однако речь идет не о предоставлении центру полноценного дипломатического статуса, а только статуса технического персонала в посольствах для сотрудников РСГЦ, который имеют все представители западных организаций в Сербии, в том числе военные НАТО.

РСГЦ был учрежден в апреле 2012 года на основании договора между правительством России и Сербии. В 2014 году было подготовлено соглашение об условиях пребывания, привилегиях и иммунитете РСГЦ, которое до сих пор не подписано.

Против деятельности организации активно выступают Вашингтон и Брюссель. Американский посол в Сербии Кайл Скотт заявлял, что США считают РСГЦ «центром шпионажа», а Брюссель ранее и вовсе требовал, чтобы Белград закрыл центр, если намерен вступить в Евросоюз. Между тем глава МИД Сербии Ивица Дачич отметил, что Запад оказывает на Белград по вопросу РСГЦ сильное давление, а США считают предоставление ему статуса «антиамериканским актом».

В посольстве РФ в Сербии отметили, что начиная со времени основания в 2012 году центр доказал свою востребованность в ходе тушения лесных пожаров в Сербии, при ликвидации в этой стране последствий катастрофических наводнений в 2014 и 2016 годах, а также во время «наплыва» ближневосточных беженцев в 2015–2017 годах.

— Центр координирует деятельность российско-сербских команд саперов, ведущих в стране масштабную работу по разминированию, включая уничтожение неразорвавшихся боеприпасов, сброшенных на Сербию натовцами в ходе агрессии 1999 года. С 2008 года обнаружено и уничтожено более 13 тыс. боеприпасов и взрывоопасных предметов, очищено свыше 5 млн кв. м сербских земель, — рассказал «Известиям» пресс-атташе посольства РФ Юрий Пичугин.

В диппредставительстве добавили, что РСГЦ располагает уникальным электронным ситуационным центром, способным прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций и оптимальным образом координировать работу служб. В рамках программ центра представители соответствующих служб из Белграда, Сараево, Скопье проходят обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Также российские сотрудники центра на регулярной основе проводят занятия в университетах Белграда, Ниша и Академии МВД Сербии.