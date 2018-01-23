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В Магадане у «КамАЗа» во время движения отвалились два колеса

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Одна из дорог в Магадане оказалась полностью заблокирована из-за ДТП, виновником которого стал «КамАЗ». Во время движения у него отвалились два колеса.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на экстренные службы города, авария произошла в вечерний час пик, когда на дороге было большое количество автомобилей. Кроме того, дорожная ситуация осложнялась из-за обледеневшего дорожного полотна и навалов снега. Причины поломки грузовика сейчас устанавливаются. О пострадавших в результате ДТП информация не поступала.

Портал iz.ru 19 января сообщал о пробках в 10 баллов, образовавшихся во Владивостоке. Причиной серьезных затруднений стал в том числе и сильный снегопад, который обрушился на город.

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