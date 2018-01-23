Особый режим введен в связи с сильными морозами на Урале

Особый режим введен в связи с сильными морозами в регионах Уральского федерального округа, сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

На территории регионов Урала предприняли ряд мер для защиты населения и объектов инфраструктуры. В режиме повышенной готовности работают все спасательные, экстренные и дежурно-диспетчерские службы, сообщило «Ура.ру».

На тех территориях, где присутствуют сильные морозы, установлены оперативные штабы, поддерживающие непрерывную связь с диспетчерскими службами муниципальных образований и сельскими старостами.

Такая мера способствует своевременному решению проблем, возникших из-за аномальных холодов. Например, могут возникнуть авария на линиях связи, приостановление подачи электроэнергии и нарушения в других сферах, необходимых для жизнеобеспечения населения.

По словам начальника центра управления в кризисных ситуациях СРЦ МЧС России полковника внутренней службы Ивана Сергеева, критических ситуаций пока удавалось избегать, а аварийные ситуации возникают, но их устраняют в кратчайшие сроки. Температура в жилых помещениях и объектах социального значения поддерживается в соответствии с нормами.

Население обеспечивают информацией о погодных условиях и дают советы по правилам поведения в подобных ситуациях. Информирование происходит круглосуточно.