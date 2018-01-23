Синоптик рассказал о погоде в феврале

Температура воздуха в феврале на большей части России ожидается выше нормы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По словам синоптика, нормой для февраля являются ночные температуры минус 6–11 градусов, а дневные — минус 1–6, но будет на один градус теплее.

Температура выше обычной ожидается в Западной Сибири, на Таймыре и в Эвенкии, рассказала Паршина «Российской газете».

Холоднее обычного будет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, в Карелии. Холодный февраль прогнозируется на Забайкалье и Камчатке.

В остальных российских регионах температура воздуха ожидается в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что понедельник стал самым холодным днем в Москве с начала зимы.