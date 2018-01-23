Шторм выбросил на побережье Геленджика ящик с натовскими боеприпасами

Ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО, обнаружили на побережье Геленджика, сообщает погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю.

О подозрительной находке сообщили жители курортного поселка Архипо-Осиповка. Предположительно коробку на берег выбросило штормом.

На место направился наряд пограничников и увидел перед собой сильно поврежденный корпус металлического ящика. В нем лежали четыре 40-миллиметровых зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors. Содержимое оказалось в боеспособном состоянии.

Снаряды передали сотрудникам МВД, указывает «Интерфакс».

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