Правила застройки изменят в Хабаровске из-за «дальневосточного гектара»

Под федеральный закон «о дальневосточном гектаре» в Хабаровском крае изменят правила застройки. В них добавят наиболее востребованные на территории региона виды использования участков. Власти считают, что это поможет создать комфортные условия для тех, кто решил освоить бесплатные наделы.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство, сейчас в Хабаровском крае оформлено уже более 7,5 тыс. договоров по «дальневосточному гектару». В основном люди берут землю для того, чтобы строить там жилье, заниматься сельским хозяйством и пчеловодством, развивать бизнес. Также популярностью пользуется туристическая деятельность. Однако бывает и так, что хозяин участка не может определиться с видом использования земли, поскольку он не предусмотрен генпланом конкретного поселения.

Напомним, закон «о дальневосточном гектаре» был подписан президентом РФ в мае 2017 года. Инициатива направлена на ускорение развития Дальнего Востока и поддержку демографии. На заседании президиума Госсовета в рамках ВЭФ-2017 Владимир Путин заявил о необходимости распространить действие программы на соотечественников за рубежом.

В середине октября 2017 года в Госдуму был внесен законопроект об увеличении размера участка с одного гектара до десяти.