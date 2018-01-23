Из-за сильного снегопада сотни автомобилистов провели ночь в токийском тоннеле Яматэ. Некоторые пассажиры вынужденно пошли пешком до аварийных лестниц и вышли на поверхность. Фотографии с места происшествия пользователи разместили в соцсетях.

Длина тоннеля составляет около 18 км, из-за непогоды на одном из выездов из Яматэ автомобили не смогли подняться в гору, это и стало причиной образования затора. Длина пробки, образовавшейся за несколько часов, составила около 10 км. Движение транспорта было возобновлено в 6:00 вторника.

При этом сообщения о заторе от экстренных служб на гаджеты водителей не поступали, сообщает РЕН ТВ.

Портал iz.ru сообщил, что девять человек пострадали в результате схода лавины на международном лыжном курорте Кусацу в префектуре Гумма в Японии.