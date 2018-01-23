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Путин поздравил экипаж Николаева с победой в ралли-марафоне «Дакар-2018»

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Фото: REUTERS/Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
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Президент России Владимир Путин поздравил российский экипаж автогонщика Эдуарда Николаева из «КамАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар-2018» в зачете грузовиков. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Российские гонщики вновь поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Этот успех стал замечательным подарком к 30-летию команды и еще раз убедительно продемонстрировал уникальное мастерство ее участников, их умение бороться и побеждать», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Владимир Путин также отметил, что за свою историю команда не раз становилась обладателем почетных наград и титулов.

20 января экипаж Эдуарда Николаева занял первое место в финальном этапе ралли-рейда. До этого команда лидировала в генеральной классификации с отрывом от ближайшего преследователя в 3 часа 53 минуты и 59 секунд.

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