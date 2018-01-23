Артснаряды времен Великой Отечественной войны нашли в Брянской области

Артснаряды времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили в городе Жуковка в Брянской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по области.

Два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны были обнаружены на территории леса на окраине города Жуковка. Обнаружившие их люди незамедлительно вызвали спасателей, сообщило NASHBRYANSK.RU.

На место вызова прибыли специалисты по обезвреживанию в составе группы специальных работ брянского пожарно-спасательного центра. Ими была проведена работа по обезвреживанию взрывоопасных артиллерийских снарядов.

В случае обнаружения подобных предметов времен войны или подозрения на них рекомендуется незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. Для обеспечения собственной безопасности запрещается близко подходить к объектам и тем более трогать их.