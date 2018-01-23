Прокуратура проводит проверку по факту заболевания детей в Ульяновске

11 воспитанников детского сада № 62 «Ягодка» в Ульяновске заболели гастроэнтеритом. Такой диагноз детям поставили врачи, прокуратура проводит проверку по факту массового заболевания детей.

Об этом информирует ТАСС. Сообщается, что медицинская помощь потребовалась детям в возрасте от двух до шести лет в период с 19 по 22 января.

Проверку проводит прокуратура Засвияжского района Ульяновска, ее ход находится на контроле руководства региональной прокуратуры. 18 января стало известно, что уголовное дело возбудили после массового отравления детей в школе под Мурманском.