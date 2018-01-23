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Московскую школу эвакуировали из-за задымления в электрощитовой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Около 500 человек эвакуировали из учебного заведения на юго-западе Москвы из-за задымления в электрощитовой, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел в школе № 15 по адресу Херсонская улица, 27а. В электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего горения, в результате чего пошел дым. Сработала сигнализация. 

ЧП удалось ликвидировать до приезда спасателей.

Тем временем уроки в школах ЕАО отменяют из-за сильных морозов. При температуре –25 градусов и ниже отменяются занятия для начальных классов, при –30 и ниже — для 5–9-х классов, при –35 градусах — для 10 и 11-х классов. 

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