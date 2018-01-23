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Уроки в школах ЕАО отменяют из-за сильных морозов

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Занятия в школах большинства населенных пунктов ЕАО отменены из-за сильных морозов. В одних образовательных учреждениях разрешили не приходить только первоклассникам, в других — всем ученикам.

Как уточнила ИА EAOMedia глава областного комитета образования Татьяна Пчелкина, при температуре -25 градусов и ниже отменяются занятия для классов начальной школы, при -30 и ниже — для 5–9 классов, при -35 градусах — для 10–11 классов. Решение принимает каждая школа самостоятельно.

По данным Гидрометеорологического бюро, до четверга на всей территории Еврейской автономной области температура будет понижаться днем до -29 градусов, а ночью – до -38 градусов.

В начале декабря занятия в школах некоторых районов ЕАО уже отменялись из-за аномальных морозов.

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