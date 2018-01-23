Эрдоган рассказал о планах Анкары по срокам военной операции в Африне

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена довести военную операцию в сирийском городе Африне до победы. Турецкие военные не будут выведены из Сирии, пока не будут выполнены поставленные задачи, заявил он во время выступления в столице страны.

«Операция в Африне закончится, когда будут достигнуты поставленные задачи», — сказал Эрдоган, проведя аналогию с военной операцией «Щит Евфрата». Президент Турции выразил уверенность, что над Африном будет установлен контроль, как это произошло ранее в других сирийских городах — Джараблусе, Аль-Раи и Аль-Баб. При этом Эрдоган заверил, что «Анкара не планирует захватывать территорию Сирии».

Африн будет освобожден от террористов, чтобы сирийцы смогли вернуться в свои дома, заявил он, сообщает ТАСС.

Операцию «Оливковая ветвь», начатую Турцией 20 января, осудили большинство международных организаций. В ООН заявили о подготовке «полномасштабной гуманитарной операции» в Африне.

Накануне стало известно, что турецкий военнослужащий погиб в ходе столкновения с курдскими силами.