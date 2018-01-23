Морозы до 12 градусов с небольшим снегом ждут Подмосковье во вторник

Морозная погода с температурой до минус 12 градусов и небольшой снег ждут жителей Московского региона во вторник, 23 января.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на погодный центр «Фобос».

По словам специалиста центра, в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой снег.

Столбики термометров в Москве покажут –7–9 градусов. По области температура опустится до минус 12.

Ветер западный 1–6 м/с. Атмосферное давление повысится до 754 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что понедельник, 22 января, стал самым холодным днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха составила –11,2 градуса, по данным метеостанции ВДНХ. В Подмосковье минимум температуры был зафиксирован в Клину, где температура воздуха опустилась до –13,3 градуса.