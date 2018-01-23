Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на северо-западе Китая

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Сиань на северо-западе Китая. По данным информационного портала «Сина», возгорание произошло в ночь на вторник, 23 ноября.

По предварительной информации, на первом этаже загорелся электроскутер. Общая площадь пожара составила около 40 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в течение часа. Всего из здания спасатели эвакуировали 15 человек, пишет ТАСС.

Портал iz.ru писал о крупном пожаре на железнодорожном вокзале в канадском городе Порт Кокуитлам вблизи Ванкувера. Возгорание возникло после столкновения с поездом фуры, перевозившей этанол.