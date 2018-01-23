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Американца арестовали за угрозы расстрелять всех сотрудников CNN

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS
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Житель Мичигана был арестован после того, как 22 раза позвонил в штаб-квартиру телеканала CNN с угрозами расстрелять всех сотрудников, сообщает CBS46.

«Фейковые новости. Я приду и расстреляю вас всех», — приводятся в тексте слова мужчины.

Согласно данным суда, звонки были совершены примерно неделю назад. Мужчина угрожал тем, что он «более могущественный» и у него «больше оружия». Следователи смогли установить местоположение звонившего, после чего задержали и посадили его под стражу.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп составил личный рейтинг недостоверных американских СМИ, которые получили «премии» за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации. 

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