Американца арестовали за угрозы расстрелять всех сотрудников CNN

Житель Мичигана был арестован после того, как 22 раза позвонил в штаб-квартиру телеканала CNN с угрозами расстрелять всех сотрудников, сообщает CBS46.

«Фейковые новости. Я приду и расстреляю вас всех», — приводятся в тексте слова мужчины.

Согласно данным суда, звонки были совершены примерно неделю назад. Мужчина угрожал тем, что он «более могущественный» и у него «больше оружия». Следователи смогли установить местоположение звонившего, после чего задержали и посадили его под стражу.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп составил личный рейтинг недостоверных американских СМИ, которые получили «премии» за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации.