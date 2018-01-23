Водитель автобуса скончался за рулем в Москве

Во время нахождения на маршруте скончался водитель автобуса в Москве. Это произошло на востоке Москвы рано утром в понедельник, 22 января. РЕН ТВ сообщает, что инцидент имел место на Алтуфьевском шоссе.

Причиной смерти водителя стало серьезное заболевание, отмечает телеканал. Точные причины произошедшего выясняются.

В конце декабря сообщалось, что второкурсник Ковровского транспортного колледжа сумел предотвратить аварию после того, как водителю автобуса стало плохо и транспортное средство потеряло управление.