В Канаде поезд столкнулся с перевозившей этанол фурой

Спасатели устраняют крупный пожар на железнодорожном вокзале в канадском городе Порт Кокуитлам вблизи Ванкувера.

Возгорание возникло после столкновения с поездом фуры, перевозившей этанол.

Экстренные службы эвакуируют граждан и предприятия из 800-метровой зоны вблизи пожара, сообщает телекомпания CTV.

#PORTCOQUITLAM fire update: @CityofPoCo say a tanker truck carrying ethanol gas hit a CN Rail Car. The driver and CP Rail crew are all safe- no injuries. https://t.co/ikRcqeZLhi pic.twitter.com/li0EipCbi1 — NEWS 1130 (@NEWS1130) January 23, 2018

По предварительным данным, никто не пострадал.

На фото с места происшествия виден объятый пламенем грузовик с цистерной. По словам очевидцев, вблизи пожара продолжают раздаваться взрывы.

Ранее сообщалось, что в ледяном отеле Hotel de Glace в канадской провинции Квебек вспыхнул пожар. Возгорание произошло в одном из номеров гостиницы в ночь на 10 января.