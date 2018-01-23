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В Канаде поезд столкнулся с перевозившей этанол фурой

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine/ZUMAPRESS
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Спасатели устраняют крупный пожар на железнодорожном вокзале в канадском городе Порт Кокуитлам вблизи Ванкувера.

Возгорание возникло после столкновения с поездом фуры, перевозившей этанол.

Экстренные службы эвакуируют граждан и предприятия из 800-метровой зоны вблизи пожара, сообщает телекомпания CTV.

По предварительным данным, никто не пострадал.

На фото с места происшествия виден объятый пламенем грузовик с цистерной. По словам очевидцев, вблизи пожара продолжают раздаваться взрывы.

Ранее сообщалось, что в ледяном отеле Hotel de Glace в канадской провинции Квебек вспыхнул пожар. Возгорание произошло в одном из номеров гостиницы в ночь на 10 января.

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