В Канаде поезд столкнулся с перевозившей этанол фурой
Спасатели устраняют крупный пожар на железнодорожном вокзале в канадском городе Порт Кокуитлам вблизи Ванкувера.
Возгорание возникло после столкновения с поездом фуры, перевозившей этанол.
Экстренные службы эвакуируют граждан и предприятия из 800-метровой зоны вблизи пожара, сообщает телекомпания CTV.
По предварительным данным, никто не пострадал.
На фото с места происшествия виден объятый пламенем грузовик с цистерной. По словам очевидцев, вблизи пожара продолжают раздаваться взрывы.
Ранее сообщалось, что в ледяном отеле Hotel de Glace в канадской провинции Квебек вспыхнул пожар. Возгорание произошло в одном из номеров гостиницы в ночь на 10 января.