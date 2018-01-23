«Динамо» прервало победную серию СКА из семи матчей

Хоккеисты московского «Динамо» одержали верх в овертайме над питерским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра, прошедшая дома у СКА в «Ледовом», завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). Так динамовцы прервали победную серию армейцев, которые до этого выиграли семь матчей подряд.

Сейчас в активе московской команды 80 баллов после 55 встреч, а у их коллег из Петербурга — 136 очков после 54 матчей.

В составе триумфаторов заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (13-я минута), Владислав Ефремов (35) и Алексей Терещенко (64).

У хозяев отличились Вадим Шипачев (5-я минута) и Сергей Калинин (27).

27 февраля СКА сыграет на выезде с финским «Йокеритом», а 1 марта «Динамо» встретится со «Спартаком».

Ранее капитан динамовцев Илья Никулин рассказал о причинах неудач команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.