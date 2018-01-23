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Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Международная организация труда (МОТ) опубликовала доклад о мировой безработице, согласно которому в 2017 году ее уровень побил очередной рекорд, составив 5,6% или 192,7 млн человек.

Соответствующее исследование размещено на сайте организации 22 января.

Специалисты отметили, что по сравнению с 2016 годом число безработных увеличилось на 2,6 млн человек. При этом в 2018 году существенного роста данного показателя не прогнозируется. В России специалисты ожидают снижения уровня безработицы с 5,2% в 2017 году (3,9 млн человек) до 5% (3,8 млн). А в 2019 году этот показатель будет равняться уже 4,9% (3,6 млн человек).

По словам авторов исследования, острее всего вопрос безработицы стоит в Северной Африке. Там работы нет почти у 30% молодых людей. Проблему значительно усугубляет гендерное неравенство, которое устанавливается среди молодых сотрудников, отмечают специалисты.

В ноябре 2017 года сообщалось, что уровень безработицы в России за ближайшие два года уменьшится до 4,7% благодаря правительственным мерам.

 

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