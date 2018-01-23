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Возбуждено дело по факту убийства предпринимателя в Москве

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Фото: TASS/dpa/Robert Schlesinger
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Уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Москве возбудили следственные органы. Предпринимателя застрелили вечером в понедельник, 22 января, на Ломоносовском проспекте.

Потерпевший 1967 года рождения скончался в карете скорой. РЕН ТВ сообщает, что он получил не менее четырех огнестрельных ранений.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что дело возбуждено по двум статьям УК — «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». По ее словам, следствие отрабатывает разные версии причин убийства мужчины.

Ранее стало известно, что погибший был предпринимателем в сфере оптовой торговли. 

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