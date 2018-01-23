В 2017 году погибло наибольшее число миротворцев ООН

В 2017 году 56 миротворцев ООН умерли насильственной смертью, что стало наибольшим показателем с 1994 года. Об этом говорится в докладе генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша.

«Эти цифры выходят за все допустимые рамки, и они, по всей видимости, продолжат расти. Нужно что-то изменить, чтобы развернуть тенденцию вспять», — говорится в докладе генсека ООН.

Сообщается, что с 1948 года погибли более 3,5 тыс. миротворцев, из них 943 — насильственной смертью. Генсек отметил, что тенденция к росту числа жертв наметилась с 2013 года. Чтобы изменить ситуацию, в ноябре 2017 года бразильскому генерал-лейтенанту Карлушу Альберто дос Сантушу Крузу было поручено проанализировать и объяснить, почему в последние годы растут потери среди «голубых касок».

По итогам поездок в страны, в которых развернуты силы ООН, комиссия во главе с бразильским генералом пришла к выводу, что «флаг всемирной организации больше не служит естественной защитой для миротворцев» от вооруженных группировок.

Как передает ТАСС, комиссия представила ряд рекомендаций, изучив которые в ООН разработали план действий по изменению поведения и образа мышления миротворцев, наращиванию оборонного потенциала и боеготовности миссий всемирной организации.

Портал iz.ru писал о том, что Россия в добровольном порядке внесет в бюджет недавно созданного Управления ООН по контртерроризму $2 млн. Кроме того, РФ будет ежегодно выделять подразделению $500 тыс. начиная с 2019 года.