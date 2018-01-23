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Главу района в Якутии заподозрили в получении взятки

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МВД РФ
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Следственное управление (СУ) СК РФ по Якутии возбудило уголовное дело в отношении главы Усть-Майского района Якутии Юрия Боярского по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

По ее словам, следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД «проводят следственно-оперативные мероприятия, неотложные следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего», передает ТАСС.

Юрий Боярский возглавил район в 2013 году, до этого был главой районного центра. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018 года.

Ранее в январе стало известно, что замглавы администрации Брянска Александра Зубова задержали по подозрению в получении взятки в размере 60 тыс. рублей. По версии следствия, за эту сумму чиновник пообещал предпринимателю не сносить рекламный щит.

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