Главу района в Якутии заподозрили в получении взятки

Следственное управление (СУ) СК РФ по Якутии возбудило уголовное дело в отношении главы Усть-Майского района Якутии Юрия Боярского по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

По ее словам, следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД «проводят следственно-оперативные мероприятия, неотложные следственные действия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего», передает ТАСС.

Юрий Боярский возглавил район в 2013 году, до этого был главой районного центра. Срок его полномочий истекает в сентябре 2018 года.

Ранее в январе стало известно, что замглавы администрации Брянска Александра Зубова задержали по подозрению в получении взятки в размере 60 тыс. рублей. По версии следствия, за эту сумму чиновник пообещал предпринимателю не сносить рекламный щит.