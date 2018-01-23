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Глава ЦРУ назвал время возможного удара КНДР по США

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs/dpa
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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео в интервью телеканалу CBS ответил на вопрос о том, когда Северная Корея будет способна нанести ядерный удар по США. По его словам, речь идет о нескольких месяцах.

«Правительство США усердно работает над тем, чтобы продлить этот срок», — сказал Помпео.

Ведущая напомнила, что ранее Помпео уже называл эти сроки. Глава ЦРУ ответил, что был бы рад, если «также сможет ответить и через год».

Ранее в январе Помпео заявил, что твиты Дональда Трампа о ядерной кнопке испугали главу КНДР Ким Чен Ына. Директор ЦРУ выразил мнение, что подобные сообщения в Twitter помогают лучше донести позицию США, которая заключается в непринятии ядерного статуса КНДР.

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