Украина запугивала США бегством работников «Южмаша» в КНДР и Иран

Мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что запугивал американских политиков эмиграцией сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») в Иран и КНДР.

Об этом Филатов заявил в эфире телеканала «Прямой», уточнив, что у него был «не очень приятный разговор с очень большими американскими политиками».

«Я им просто сказал: если так будет дальше, эти люди могут оказаться в Иране и Северной Корее. Вы хотите?» — сказал мэр журналистам, передает «РИА Новости».

При этом он так и не назвал имена политиков, с которыми общался.

Весной 2017 года Филатов объявил о решении прекратить городское финансирование организаций, оказывающих поддержку ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), а также выдворить представителей этих организаций из городского совета.