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CNN обнаружил разведывательный корабль ВМФ РФ у берегов США

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Фото: TASS/AP/Desmond Boylan
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Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» замечен у берегов Восточного побережья США.

С таким утверждением выступил телеканал CNN, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По их данным, «Виктор Леонов» был обнаружен в международных водах примерно в 160 км к юго-востоку от Уилмингтона (штат Северная Каролина).

Как отмечает телеканал, корабль несколько дней назад покинул Порт-оф-Спейн — столицу карибского государства Тринидад и Тобаго, после чего направился на север.

Ранее американские СМИ сообщили, что «Виктор Леонов» прошел вдоль Атлантического побережья США. Комментируя эту информацию, глава пресс-службы Северного командования вооруженных сил США майор Мэри Рикс заявила, что США признают право свободной навигации в международных водах.

Ранее «Виктор Леонов» был замечен у Восточного побережья США в марте прошлого года. Как сообщали тогда американские СМИ, разведкорабль прошел в международных водах приблизительно в 37 км юго-восточнее базы в Кингс-Бэе.

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