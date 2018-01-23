Россия добровольно внесла $2 млн в бюджет контртеррористического управления ООН 

Россия приняла решение в добровольном порядке внести в бюджет недавно созданного Управления ООН по контртерроризму $2 млн, сообщили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

«Перед новым управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма», — говорится в сообщении дипмиссии.

Уточняется также, что Россия будет ежегодно выделять подразделению $500 тыс. начиная с 2019 года.

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм», максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы.