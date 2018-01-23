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Массовая драка курдов и турок произошла в аэропорту Ганновера

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Фото: Global Look Press/nordphoto/Ewert
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Полиция остановила массовую драку турок и курдов в аэропорту немецкого города Ганновер.

Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ со ссылкой на издание Focus.

По предварительным данным, турецкие пассажиры напали на участников акции протеста курдов против турецкой военной операции в Сирии.

Отмечается, что правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать около 20 дерущихся. В результате происшествия серьезных травм никто не получил.

Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» в сирийском Африне началась 20 января. Премьер-министр страны Бинали Йылдырым 21 января объявил о старте наземной кампании.

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