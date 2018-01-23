РФ настаивает на сохранении формата и места проведения Минского процесса

Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе ни при каких обстоятельствах не будет перенесен из белорусской столицы. Об этом «Известиям» заявили три источника в российских дипломатических кругах.

«Минский процесс не будет перенесен в Астану или какой-либо другой город. Это контрпродуктивно. Минские соглашения безальтернативны, и это единственный сценарий урегулирования конфликта», — пояснил «Известиям» высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах.

Он подчеркнул, что изменение формата или места проведения нанесет дополнительный удар по Минским договоренностям, «которые и так Киев всячески пытается нарушить».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым высказал предложение перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Астану. В Казахстане отметили, что готовы организовать у себя переговорный формат.

Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии. Протокол, предусматривает, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минск без альтернативы