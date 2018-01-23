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В Италии ребенок выпил банку колы с червями

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Фото: Global Look Press/Egon Bömsch/imagebroker.com
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Двенадцатилетняя девочка из итальянского города Андрия была госпитализирована после того, как выпила банку колы, в которой находились черви.

Об этом со ссылкой на медиков сообщает информационное агентство ANSA.

Известно, что ребенок успел сделать несколько глотков, когда обнаружил во рту червя. После этого родители решили отправить девочку на обследование в больницу. Врачи установили, что черви, найденные в банке, не угрожали ее здоровью. Но один образец все-таки отправили в зоологический институт для более детального анализа.

В ноябре 2017 года тараканы и черви были обнаружены в еде курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. 

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