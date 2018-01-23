Три человека получили ранения в результате перестрелки в Махачкале

Три человека госпитализированы с травматическими ранениями в результате драки, переросшей в перестрелку, в Махачкале в ночь на 23 января.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.

По данным полиции, драка после ссоры на бытовой почве произошла между знакомыми. Один из них применил травматический пистолет.

Как сообщил представитель МВД, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 января таксист открыл стрельбу из травматического пистолета по людям у станции метро «Маяковская» в центре Москвы, а затем скрылся.