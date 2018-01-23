Скончался открывший стрельбу с балкона в Италии

В итальянском городе Беллона умер 48-летний мужчина, стрелявший по прохожим с балкона своей квартиры, сообщили в службе карабинеров города Казерта.

«Попавшие в квартиру после штурма правоохранители обнаружили его мертвым», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что мужчина находится при смерти после того, как пытался покончить с собой.

Инцидент произошел вечером 22 января. Мужчина убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе. Его 14-летней дочери чудом удалось сбежать. Ранены, по предварительным данным, пять человек.