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Скончался открывший стрельбу с балкона в Италии

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Фото: Global Look Press/Egon Bömsch/imagebroker.com
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В итальянском городе Беллона умер 48-летний мужчина, стрелявший по прохожим с балкона своей квартиры, сообщили в службе карабинеров города Казерта.

«Попавшие в квартиру после штурма правоохранители обнаружили его мертвым», — цитирует слова собеседника «РИА Новости»

Ранее сообщалось, что мужчина находится при смерти после того, как пытался покончить с собой.

Инцидент произошел вечером 22 января. Мужчина убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе. Его 14-летней дочери чудом удалось сбежать. Ранены, по предварительным данным, пять человек.

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