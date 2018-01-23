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Украина отказалась забирать свою военную технику из Крыма

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Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма в ответ на предложение Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«У нас [с Россией] нет никакого диалога по вопросам, что касаются статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию», — цитирует Климкина ТАСС.

Глава украинского МИДа отметил, что Киев не получал официального обращения от России, и назвал предложение Москвы «трюком».

Напомним, президент Владимир Путин 11 января заявил о том, что Россия готова передать Украине военную технику из Крыма. Глава государства отметил, что техника сейчас находится в «плачевном состоянии». Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов».

Зампред Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о том, что на предложение России вернуть Украине ее военную технику из Крыма Киев ответил политическим хамством. Сенатор отметил, что отказ не стал неожиданностью и говорит о нежелании Киева искать точки взаимодействия с Москвой.

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