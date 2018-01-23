Открывший стрельбу с балкона в Италии пытался покончить с собой при штурме

Итальянец, вечером 22 января открывший стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона, попытался застрелиться при штурме квартиры. Об этом сообщили в полицейском управлении города Казерта.

«Он находится при смерти после того, как пытался покончить с собой во время штурма», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Уточняется, что всего были ранены пять человек, также убитой была найдена жена стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в Италии вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире и кричал, что убил свою жену. После этого он начал стрелять по собравшейся внизу толпе. Из квартиры удалось бежать 14-летней дочери злоумышленника.