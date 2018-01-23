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Звезда фильма «Операция «Ы» рассказала, как хирурги отрезали ей голову

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Фото: ТАСС/Александр Куров
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Советская и российская актриса Наталья Селезнева рассказала, как ей отрезали голову во время операции. Об этом она сообщила в интервью программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

«У меня была тяжелая операция на щитовидной железе. Мне вот так отрезали голову, а потом ее заново пришили», — сообщила Селезнева, которую цитирует «Газета.ру».

Актриса уточнила, что операция продолжалась пять часов и была «расплатой за грехи». Она также рассказала, что потеряла голос, но в итоге нашлась врач, которая ей помогла.

Наталья Селезнева широко известна по фильмам «Операция «Ы» и «Иван Васильевич меняет профессию». Всего она снялась в более чем 45 российских и советских фильмах.

Ранее сообщалось, что Селезнева и многие другие артисты присутствовали на похоронах актера Михаила Державина.

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