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Дефибрилляторы установят на улицах в Свердловской области в этом году

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Дефибрилляторы начнут устанавливать на улицах в Нижнем Тагиле и по всей Свердловской области в этом году.

В этом году начнется массовая установка в общественных местах дефибрилляторов. 90 медицинских приборов составили первую партию оборудования, которую уже закупили и готовы установить, сообщило ТагилСити.Ру.

Инициативу о появлении подобного оборудования на улицах вынесли врачи-кардиологи, которые приводили в качестве доводов уменьшение числа случаев летальных исходов среди населения.

Будут проведены мероприятия для обучения медицинского персонала и гражданского населения по использованию подобной медицинской техники.

Сейчас обсуждается возможность установки дефибрилляторов в подъездах жилых домов с подробными к ним инструкциями по использованию. Специалисты изучили вопрос и высказали мнение, что установка оборудования будет не очень затратной в финансовом смысле.

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