Рейсовый автобус сбил пешехода на севере Москвы вечером в понедельник, 22 января. Как передает пресс-служба столичного управления ГИБДД, инцидент произошел около 20:00 мск в районе дома 71 по Дубнинской улице.

Сообщается, что пешеход с различными травмами был доставлен в больницу. По данным ведомства, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Причины и обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

Портал iz.ru писал о том, что в районе дома 3 по улице Смоленская в центре Москвы автомобиль сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший был госпитализирован.