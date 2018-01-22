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Рейсовый автобус сбил пешехода на севере Москвы

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Рейсовый автобус сбил пешехода на севере Москвы вечером в понедельник, 22 января. Как передает пресс-служба столичного управления ГИБДД, инцидент произошел около 20:00 мск в районе дома 71 по Дубнинской улице.

Сообщается, что пешеход с различными травмами был доставлен в больницу. По данным ведомства, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Причины и обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

Портал iz.ru писал о том, что в районе дома 3 по улице Смоленская в центре Москвы автомобиль сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший был госпитализирован.

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