Эрдоган объяснил, когда из Сирии уйдут турецкие военные

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара уведомила другие стороны, в том числе и Россию, о начале операции в сирийском Африне.

Об этом лидер республики заявил в понедельник, 22 января.

«Турция не отступится от операции в Африне, и у нее (у Турции. — Ред.) есть соглашение с Россией», — цитирует «Интерфакс» Эрдогана.

По его словам, ее главная цель состоит в том, чтобы дать отпор террористам.

После того как турецкая армия установит контроль над Африном, сирийцы смогут вернуться в свои дома.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в понедельник отметил, что операция продлится до тех пор, пока в регионе не будут уничтожены террористические элементы — их там, по турецким подсчетам, насчитывается 8–10 тыс.

18 января замминистра иностранных дел республики Фейсал Микдад заявил, что вооруженные силы Сирии будут сбивать турецкие истребители, воюющие над территорией страны.

Заявление прозвучало после того, как Анкара начала готовиться к операции против вооруженных формирований сирийских курдов.

Дипломат подчеркнул, что любая операция в районе Африн является нарушением международного законодательства. Это будет воспринято как акт агрессии против Сирии.