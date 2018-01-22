Цех по производству мебели загорелся на юго-востоке Подмосковья

Крупный пожар тушат пожарно-спасательные подразделения на юго-востоке Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, горит цех по производству мебели. Возгорание произошло в деревне Юрасово Воскресенского района.

Причины пожара выясняются.

В конце декабря 2017 года в подмосковной Балашихе произошел пожар на фабрике, которая занимается пошивом балетной обуви для солистов ведущих театров России, в том числе Большого театра.