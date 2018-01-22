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Борьба со снегопадом велась 188 единицами техники в Татарстане

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Борьба со снегопадом на федеральных дорогах велась силами 188 единиц специальной техники в Республике Татарстан, сообщил во время пресс-тура заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

Сегодня утром, 22 января, на борьбу с последствиями обрушившегося на республику снегопада выехало 188 единиц техники. Всего для обеспечения безопасного и беспроблемного проезда по федеральным трассам в зимний период в республике подготовлено 342 единицы техники, сообщило ИА «Татар-информ».

Азат Гатауллин отметил, что обстановка на дорогах контролируется 40 дорожными метеостанциями и комплексами видеоконтроля. Благодаря им в режиме реального времени можно произвести оценки по состоянию дорожного полотна и условий проезда. Прогноз погодных условий формируется таким образом на ближайшие 2–4 часа.

Также на дорожном полотне установлены специальные датчики, которые следят за состоянием дороги. Они могут передавать температуру покрытия, определяют состояние верхнего слоя полотна, фиксируют, когда производилась обработка противогололедным материалом.

Для борьбы с гололедными явлениями в этом году в Татарстане было заготовлено 144 тыс. т песка и порядка 30 тыс. т соли. Этой зимой при обработке дорог использовалась и чистая соль, без примесей.

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