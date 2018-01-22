«Сирийская свободная армия» отступила из стратегических высот Бурсея в Африне

Оппозиционная «Сирийская свободная армия» (ССА) и турецкие войска отступили из стратегических высот Бурсея в Африне под натиском курдов.

Такую информацию распространил в понедельник, 22 января, телеканал CNN Türk.

Курдские ополченцы убили 40 турецких солдат и наемников из ССА, свыше 300 получили ранения, сообщает ТАСС.

Высоты были заняты ССА и ВС Турции после начала операции «Оливковая ветвь» против «Сил народной самообороны» (СДС) курдов.

19 января Вашингтон заявил, что считает бесполезной возможную военную операцию Анкары в Сирии. В частности, по мнению Госдепа, такая акция не приведет к решению ни одной из заявленных Турцией целей.

Представитель Госдепа США не отрицал подготовку американскими инструкторами «сил внутренней безопасности» в Сирии, но заверил, что это никак не угрожает Турции.