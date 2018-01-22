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Организация ЖКХ задолжала 600 тыс. рублей своим сотрудникам в Удмуртии

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Организация жилищно-коммунального хозяйства задолжала более 600 тыс. рублей заработной платы своим сотрудникам в Каракулинском районе в Республике Удмуртия, сообщила пресс-служба прокуратуры района.

Несколько месяцев общество с ограниченной ответственностью «Теплосети «ЮГ» не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. За это время образовалась сумма долга более чем в 600 тыс. рублей по состоянию на декабрь 2017-го, сообщило ИА «Сусанин».

Выплаты не осуществлялись 33 работникам, в то время как директор предприятия, по совместительству являющийся соучредителем организации, денежные средства получал.

Прокуратура района рассмотрела дело по факту задолженности и направила все собранные материалы дела в суд в интересах сотрудников, с просьбой взыскать денежные средства, которые предприятие не выплачивало. Задолженность была погашена частично.

Следственные органы рассмотрели предоставленные им материалы. По результатам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

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