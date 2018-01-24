Ячмень влился в экспортный поток

Экспорт ячменя из России за последние полгода вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Показатель достиг 3,6 млн т, рассказали «Известиям» в Минсельхозе. Также почти в два раза повысился и доход от поставок за рубеж — до $700 млн. Причиной тому стало увеличение сбора культуры в России на фоне неурожая в других странах, пояснили в министерстве. Страны Ближнего Востока — главные покупатели нашего ячменя. Там он входит в основу рациона верблюдов.

Поставки ячменя из России за рубеж в текущем сельскохозяйственном году выросли в 1,9 раза и достигли 3,6 млн т. Это следует из оперативных данных ФТС, которые «Известиям» предоставили в Минсельхозе. Традиционно сезон у аграриев стартует 1 июля и заканчивается 30 июня следующего календарного года. За аналогичный прошлый сельхозпериод экспорт ячменя составлял 1,9 млн т. А за весь сезон-2016/17 за рубеж было отправлено только 2,95 млн т ячменя.

По данным Национального союза зернопроизводителей, доход от экспорта в этом году уже составил $700 млн. Годом ранее этот показатель равнялся $360 млн.

Причиной существенного роста экспорта в Минсельхозе назвали неурожай культуры в других странах мира.

— В текущем сезоне в России собрано почти 20,6 млн т этих злаковых, при этом в мире недобор урожая. Поставляется ячмень главным образом в страны Ближнего Востока. Как правило, там он используется в качестве корма для скота, — отметили в ведомстве.

Зернопроизводители отмечают, что в основном российский ячмень покупает Саудовская Аравия.

— Около 40% всех зарубежных поставок осуществляется в эту страну. Кроме того, отечественный ячмень активно приобретают Иран и Иордания, — пояснили «Известиям» в Национальном союзе зернопроизводителей.

Как рассказали в Российском зерновом союзе, страны Ближнего Востока покупают ячмень главным образом на корм верблюдам. Там также добавили, что рост экспорта не приведет к нехватке этих зерновых в России.

— В этом сезоне собрано на 14,4% больше ячменя, чем год назад. Однако, как мы видим, темпы роста экспорта превышают этот показатель. Но беспокоиться не стоит. И у нас в стране ячмень в основном идет на корм животным. Однако в этом сезоне российские аграрии стали отдавать предпочтение кукурузе, а не ячменю. Причина простая: кукуруза — более энергетически ценный продукт, — рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

По данным представителей зерновой отрасли, питательная ценность кукурузы — 338 ккал, а ячменя — 311 ккал.

В Национальном союзе зернопроизводителей подтвердили информацию о том, что в других странах — крупных экспортерах ячменя в этом сезоне неурожай. В связи с этим их экспорт снизился.

— В Европе были проливные дожди, не лучше ситуация и на Украине. А в Австралии, наоборот, засуха. В этих условиях урожай ячменя там пострадал, — уточнили в организации.

По прогнозам Международного совета по зерну, Австралия в этом сезоне экспортирует 7,3 млн т ячменя — на 1,4 млн т меньше, чем год назад. Поставки этих злаковых с Украины уменьшатся в 1,5 раза и составят 3,5 млн т. Страны ЕС обычно экспортируют около 10,8 млн т ячменя, однако в текущем сельхозгоду показатель снизится на 3 млн т.

По данным Минсельхоза, хороший урожай зерновых в 2017 году привел к тому, что цены на них снизились. Поэтому сбор этих культур стал менее доходным. Рентабельность в этой сфере сейчас оценивается на уровне 12%, тогда как год назад она составляла 20,9%.

В то же время эксперты убеждены, что рост экспортных поставок ячменя из России может сделать его выращивание более прибыльным. Это возможно благодаря расширению источников доходов аграриев. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил «Известиям», что показатель по экспорту ячменя будет продолжать расти до конца сельскохозяйственного года. По его словам, он может увеличиться до 5 млн т.