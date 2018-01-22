США направят эмиссаров в Европу для обсуждения ядерной сделки с Ираном
США направят несколько дипломатов в Европу для обсуждения судьбы ядерной сделки с Ираном.
Информацию об этом распространил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник, 22 января.
Глава внешнеполитического ведомства находится с визитом в странах Европы, который продлится до 27 января, и одной из тем его встреч с политиками Старого Света станет проблема сделки с Ираном, сообщает ТАСС.
Будущая миссия эмиссаров будет посвящена попытке сглаживания противоречий между США и ЕС относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
СВПД заключен 14 июля 2014 года. Документ, подписанный Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.
18 января постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон считает, что Тегеран неоднократно нарушил запреты, введенные СБ, поэтому «не заслуживает доверия со стороны международного сообщества».