Суд отменил стройку жилого комплекса у обсерватории в Санкт-Петербурге

Суд запретил строить жилой комплекс «Планетоград» и отменил проект планировки территории у Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 22 января, городской суд Санкт-Петербурга вынес решение об отмене проекта планировки территории, на которой велось строительство жилого комплекса «Планетоград», сообщил телеканал «78».

Иск, направленный против строительства, был подан группой градозащитников, которые считают, что строительство большого жилого комплекса в непосредственной близости от обсерватории может послужить ухудшению точности результатов наблюдения.

Комплекс домов будет производить выделение тепла и света, подсвечивать небо над домами, таким образом создавая помехи в атмосфере. По этой причине высокая точность результатов обсерватории может быть под угрозой.

В ноябре 2017 года градозащитники добились отмены строительства возле главной обсерватории страны, компания-ответчик Setl City обжаловала приговор, повторное рассмотрение дела назначено на февраль 2018 года.