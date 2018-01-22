Прямой эфир

Суд отменил стройку жилого комплекса у обсерватории в Санкт-Петербурге

0
Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд запретил строить жилой комплекс «Планетоград» и отменил проект планировки территории у Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 22 января, городской суд Санкт-Петербурга вынес решение об отмене проекта планировки территории, на которой велось строительство жилого комплекса «Планетоград», сообщил телеканал «78».

Иск, направленный против строительства, был подан группой градозащитников, которые считают, что строительство большого жилого комплекса в непосредственной близости от обсерватории может послужить ухудшению точности результатов наблюдения.

Комплекс домов будет производить выделение тепла и света, подсвечивать небо над домами, таким образом создавая помехи в атмосфере. По этой причине высокая точность результатов обсерватории может быть под угрозой.

В ноябре 2017 года градозащитники добились отмены строительства возле главной обсерватории страны, компания-ответчик Setl City обжаловала приговор, повторное рассмотрение дела назначено на февраль 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Программа реновации в Санкт-Петербурге расширит границы переселения
Провалившийся под лед Невы пенсионер успел дозвониться до МЧС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017