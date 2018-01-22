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Премьер-министр Канады 17–23 февраля посетит Индию

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Фото: REUTERS/Chris Wattie
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 17–23 февраля 2018 года посетит с государственным визитом Индию.

Информацию об этом распространил индийский МИД в понедельник, 22 января.

Трюдо встретится со своим коллегой Нарендрой Моди и обсудит ряд вопросов, в том числе и по сотрудничеству в сфере безопасности.

«Целью данного визита является дальнейшее укрепление отношений двух стран в ключевых областях двустороннего взаимодействия, включая торговлю и инвестиции, энергетику, науку и инновации, высшее образование, развитие инфраструктуры, подготовку кадров, а также космос», — цитирует сообщение «РИА Новости».

14 января портал iz.ru сообщил, что Трюдо отметил важную роль России и Китая в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, несмотря на отсутствие их представителей на министерской встрече по КНДР в Ванкувере. В мероприятии по проблеме Северной Кореи принимают участие министры иностранных дел более 20 стран. 

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