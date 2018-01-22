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Семья на автомобиле не могла выбраться из леса в Челябинской области

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Автомобиль с семьей внутри не мог выбраться из заснеженного леса без помощи спасателей в Кыштымском городском округе в Челябинской области, сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы по области.

Инцидент произошел вчера, 21 января, в лесном массиве между горами Сугомак и Егоза. Семейная пара с ребенком шести лет решила покататься по заснеженному лесу и застряла на дороге между горами, сообщило ИА «Урал-пресс-информ».

Автомобиль буксовал, и водитель не мог своими силами выбраться из плена. Семья находилась в лесу, пока не стало холодать и темнеть, тогда взрослые поняли, что самостоятельно им не выбраться и нужно обратиться за помощью.

Спасатели Кыштымского спасотряда выехали на помощь. Нашли застрявших в лесу быстро и доставили их на своем автомобиле в город. О пострадавших не сообщается.

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