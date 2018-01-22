ФАС перенесла рассмотрение дела против LG по ценам на смартфоны в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит дело против российской структуры компании LG о координации цен на ряд смартфонов.

Об этом заявили в самом ведомстве в понедельник, 22 января.

«Антимонопольная служба пришла к выводу о наличии в действиях ООО «ЛГ Электроникс РУС» признаков незаконной координации экономической деятельности», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что компания пользовалась специальной программой по мониторингу цен на свои смартфоны у ритейлеров. Дело должны были рассмотреть 22 января.

19 января портал iz.ru рассказал, что антимонопольная служба Италии проверит Apple и Samsung на нарушения. Ведомство начало расследования в отношении компаний, которые подозревают в умышленном замедлении работы выпускаемых ими смартфонов.

Там полагают, что производители «придерживались коммерческой политики» по использованию недостатков деталей своей продукции, чтобы с течением времени «потребители были вынуждены покупать новые модели».