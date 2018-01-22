НАТО поздравило Грушко с назначением на пост замминистра иностранных дел РФ

НАТО поздравило Александра Грушко с назначением на должность замглавы МИД РФ, пишет сайт телеканала «Звезда». Кроме того, представитель организации заявил, что в НАТО с нетерпением ждут его преемника.

«Мы ценим хорошие, профессиональные рабочие отношения, сложившиеся с послом Грушко, и мы поздравляем его с новым назначением», — цитирует представителя организации «РИА Новости».

В НАТО отметили, что в организации ценят диалог с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности постпреда России при НАТО Александра Грушко от должности и назначил его на пост замминистра иностранных дел РФ, пишет BFM.RU.

Ранее Путин назначил нового посла РФ в Уругвае. Им стал Николай Софинский, сменивший на этом посту Алексея Лабецкого.