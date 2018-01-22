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Снегоплавильная установка появилась в Пензе

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Установку для переплавки снега в воду презентовали в Пензе, сообщила пресс-служба администрации города.

Снегоплавильную установку презентовало муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост». Установка является мобильной, и возможность ее работы составляет 60 кубометров снега в час. Располагаться установка будет на улице Либерсона под новым Измайловским путепроводом, сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В ней будут установлены две дизельные горелки, они и будут расплавлять снег, а затем образовавшаяся в ходе переплавки вода, будет сливаться под мост, где находятся сооружения по очистке. Обслуживанием установки будет заниматься водитель, рабочий и механик. 

По словам Юрия Парастаева, директора МУП «Пензадормост», уборкой от снега на улицах Пензы занимаются порядка 100 единиц спецтехники.

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